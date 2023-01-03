Бренд Tegin показал новую рекламную кампанию. Ее главной героиней стала независимый стилист и художник Галина Смирнская. Женщина предстала в образе рок-музыканта, художника и актера Дэвида Боуи.

Основательница бренда Светлана Тегин выступила в роли стилиста и фотографа. Все образы созданы с изделиями Tegin Collection и Tegin Cashmere.

Так, в кампании можно увидеть Галину в черном пальто прямого силуэта с объемным воротником из меха кролика, карманами и застежкой на кнопки; в брюках и водолазке из кашемира. Она позирует с микрофоном и гитарой, неизменными атрибутами рок-звезды. Образ почти всегда дополняет шляпа.

Модный дом Tegin был основан в 2001 году. Линия Tegin Cashmere стала одной из ключевых с момента основания марки. Коллекции включают платья, кардиганы и аксессуары из монгольского кашемира.

