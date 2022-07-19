Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки.

В разделе «Партер», где можно узнать о тренировочном центре, появилась запись о том, что учреждение больше не работает. «Nike Box закрыт», - говорится в сообщении.

На сайте зоны отдыха также невозможно записаться на ближайшие тренировки. Ранее в Nike Box проходили бесплатные занятия по предварительной записи. Все желающие могли посетить тренировки по бегу, йоге, футболу и другим видам спорта.

На данный момент помещение абсолютно пустое - выключен свет во всех комнатах, сотрудников на местах нет, но в коридорах можно заметить спортивный инвентарь. Также на каждой входной стеклянной двери Nike Box вывешено объявление, которое сообщает, что культурно-досуговый центр закрыт.

Центр появился в парке летом 2018 года, его площадь — 4685 кв. м. В центре работали футбольные и баскетбольные площадки, студия тренинга и беговой клуб. В центре тренеры Nike бесплатно проводили тренировки по йоге, бегу, лонгборду и др.

В конце июня Nike принял решение полностью покинуть российский рынок. Компания приостановила онлайн-продажи в России еще в начале марта из-за невозможности гарантировать доставку товаров российским покупателям.