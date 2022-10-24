Российский бренд базовой одежды Tomsoyer совместно с крупнейшим книжным сервисом «ЛитРес» выпустил серию футболок и рубашек с эксклюзивным принтом.

Основными цветами лимитированной коллекции стали фирменные цвета «ЛитРес» — черный и оранжевый, а в основе принта лежит образ Тома Сойера — одного из главных персонажей нескольких романов Марка Твена.

Изображение сопровождается мотивирующей цитатой писателя, основная мысль которой полностью совпадает с ценностями Tomsoyer: «Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте».

Каждое изделие имеет уникальный QR-код, по которому покупателям в течение года будет открыт доступ к персональным подаркам и скидкам на сервисе «ЛитРес».

«Сотрудничество с „ЛитРес“ построено на общих взглядах на образование, как на важнейший приоритет любого общества, — комментирует сооснователь бренда Tomsoyer Эрнест Авакянц. — Этот совместный проект отвечает нашим ключевым ценностям и дает возможность привлечь внимание к чтению книг среди молодого поколения. Учитывая, что мода способна оказывать социальное влияние, для нас особенно важно проявлять инициативы, которые выходят за рамки мира моды, вдохновляют других и делают нас всех чуточку лучше».

Вещи из коллаборации уже доступны к покупке на сайте, в социальных сетях бренда и в офлайн-магазинах Tomsoyer.

Tomsoyer — бренд базовой унисекс одежды, вдохновленной философией японского стиля «ваби-саби». В основе его эстетики лежат простота, функциональность, минимализм, а также отказ от демонстративной роскоши.