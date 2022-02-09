Ким Кардашьян стала героиней мартовского номера американского Vogue. В первый раз она, по слухам, украсила обложку благодаря протекции своего тогда еще жениха Канье Уэста. Тогда звезду реалити-шоу посчитали недостойной столь солидного модного издания. Но за эти годы многое изменилось – в 2022 году Ким появилась в Vogue уже как признанная икона моды и одна из самых стильных женщин современности.

Съемки проходили в поместье Кардашьян и Уэста Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе в первую неделю января. Отношения Канье и Ким к тому времени уже окончательно завершились, и он стал жить отдельно, пишет Focus.ua.

Для съёмки Vogue девушка примерила образы от Balenciaga, Rick Owens, Valentino и Alaïa, а также надела комбинезоны своего бренда Skims.

В номере Ким рассказала о карьере и становлении собственного стиля, а также о материнстве и разводе с Канье Уэстом. По словам Ким, расставание с рэпером во многом стало следствием её поиска самой себя и попыткой понять, что же на самом деле делает её счастливой.

«Я очень долго жила ради счастья других. Я думаю, что два года назад я решила, что пора самой становиться счастливой. И это действительно хорошо. Даже если это вызвало изменения и послужило причиной моего развода, я думаю, важно быть честной с самой собой в том, что действительно делает меня счастливой. Мне 41, и я собираюсь посвящать себе больше времени: отлично ужинать, заниматься спортом, проводить больше времени с моими детьми и людьми, которые делают меня счастливым. И меньше времени проводить в соцсетях», – рассказала Ким.