ЦУМ выпустил летний бьюти-бокс TSUM Beauty Bestsellers, в который вошли продукты косметических брендов, закрепивших за собой статус культовых. В одном наборе собраны надежная защита от солнца, крем для лица, аромат для дома и другие маст-хэвы сезона.

В боксе можно найти солнцезащитный гель для тела Clarins Gel-En-Huile Solaire Corps SPF 50, гарантирующий надежную защиту от ультрафиолетовых лучей и аромат Jo Malone London Wild Bluebell с нотами лесных цветов, пряной гвоздики и спелой хурмы. Также обладателей набора ждет крем для лица Elemis Pro-Collagen Marine Cream с богатой антиоксидантами и ценными компонентами формулой.

Аромасаше Locherber Milano Klinto 1817 наполнит дом или салон автомобиля ароматами смородины, трюфеля, винограда, малины, фиалки, жимолости и кедра, а крем для тела Zielinski & Rozen устранит ощущение стянутости, оставляя на коже аромат лемонграсса и ветивера.