Эстетика бренда верхней одежды Duno сочетает урбанистичность и сдержанную элегантность: внимание к деталям здесь принципиально, но никогда не превращается в демонстративность. Цвета и ткани подобраны с точностью — ни чрезмерной яркости, ни излишней строгости.

Главная идея бренда: верхняя одежда – от курток, ветровок и плащей до пиджаков и худи органично существуют в городе, адаптируясь к его ритму и сценариям. Минималистичный дизайн подчёркивается чистотой монохромных оттенков, а «техно» подход создаёт эффект сдержанного, но функционального комфорта. Без лишних деталей, без логотипов, нарушающих целостность линий.

Duno — бренд, ориентированный в будущее. Новая коллекция сезона весна-лето 2026 сохраняет верность идее лаконичного дизайна и продолжает формировать утончённый образ, который останется актуальным вне сезона, объединяя линейность, функциональность и индивидуальность.