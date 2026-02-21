Aeronautica Militare — это 100% итальянский стиль для современных героев, где исторические традиции встречаются с современными материалами и практичной функциональностью. Весенняя–летняя коллекция черпает вдохновение в истории бренда, переосмысляя их в современном ключе для уверенного в себе мужчины. Итальянские традиции встречаются с инновациями: архивные модели становятся источником идей для функциональных деталей и современных материалов, отвечающих требованиям повседневного ритма жизни. Каждая вещь коллекции сочетает динамику и городскую эстетику, сохраняя ключевые ценности бренда: смелость, аутентичность и постоянное стремление к инновациям.

В сезоне весна-лето 2026 предлагаются более лёгкие, «воздушные» силуэты, подходящие не только для путешествий и активного досуга, но и для работы в офисе и городской жизни. Куртки и ветровки — практичные и стильные решения Aeronautica Militare для современного мужчины. Водонепроницаемые ткани и скрытые молнии создают ощущение утончённой и функциональной элегантности.