В 1996‑м, когда модем ещё «пищал», страницы грузились по строке, а слова "онлайн‑глянец" просто не существовало, в Рунете появился MODA.RU — первый модный сайт России. Он сразу родился как настоящее fashion‑СМИ, а не как визитка или хобби‑страница, а через тридцать лет стал историческим ядром отрасли и медийным лицом большой модной экосистемы, включающей профессиональное сообщество, ассоциацию и отраслевые институты.

MODA.RU в этом году отмечает 30 лет — возраст, до которого в российском интернете доживают единицы, а в модной индустрии это уникальный прецедент. За эти три десятилетия вокруг первого модного сайта страны вырос целый "Модный Рунет" — от энтузиастских порталов конца 1990‑х до отраслевых B2B‑агентств и глобальных digital‑брендов.

Как всё начиналось: 1996 и романтика первого Рунета

Середина 90‑х — время, когда интернет в России был территорией энтузиастов: редкие сайты, медленный доступ, минимум инфраструктуры. На этом фоне идея специализированного медиапроекта о моде звучала дерзко, но именно так появился MODA.RU — первый в России онлайн‑портал о моде, изначально задуманный как медиа.

С первых дней у проекта был характер: профессиональный тон, уважение к индустрии и понятный язык для широкой аудитории. На страницах MODA.RU быстро появились новости, обзоры коллекций, материалы о дизайнерах и показах — форматы, которые позже станут стандартом для fashion‑порталов. По сути, MODA.RU открыл для Рунета жанр модного онлайн‑СМИ и показал, что о моде в интернете можно говорить системно и серьёзно.

Лаборатория форматов: «блоги» до блогов и IT‑эксперименты

С самого начала MODA.RU жил как лаборатория: технологии здесь не просто обслуживали контент, а задавали ему рамки и новые возможности. Уже в конце 90‑х на сайте появилась система пользовательского контента — личные разделы, ранние «дневники», механики общения, фактически предвосхитившие появление блогов и соцсетей.

Рынок был не до конца готов к этому уровню интерактивности, но именно на MODA.RU обкатывались решения, которые позже стали нормой для модных и lifestyle‑медиа. Форумы, комьюнити‑механики, спецпроекты с вовлечением аудитории сформировали новую привычку: моду в интернете можно не только смотреть, но и обсуждать и проживать вместе с другими.

Голоса поколения MODA.RU

История MODA.RU — это не только домены и юридические конструкции, но и личные маршруты людей, для которых сайт стал первой «цифровой точкой входа» в профессию.

"Моё знакомство с Антоном Алфером, MODA.RU и интернетом вообще началось в 1998 году, когда за победу на конкурсе “Адмиралтейская игла” я получила сертификат на создание страницы с моим портфолио на поддомене MODA.RU. У меня тогда не было даже компьютера. Но я решила, что призом надо воспользоваться обязательно. Я сделала фото коллекции, отправила по почте друзьям в Париж, они отсканировали и переслали Антону, а потом распечатали сканы моей страницы на сайте MODA.RU и прислали мне тоже почтой в конверте.

Вот так, на самой заре интернета я попала на MODA.RU и поняла, что Антон Алфер — это человек‑пионер, который сегодня делает то, о чём все начнут думать завтра», - Майя Кузнецова, дизайнер, кандидат искусствоведения, доцент СПбГУПТД, художественный руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров "Поколение НЕКСТ"".

Такие истории показывают, как ранний цифровой опыт MODA.RU менял не только рынок, но и личные траектории участников индустрии, для которых этот сайт стал первой точкой входа в большой профессиональный мир.

"С Антоном Алфером я познакомилась в далекие 90-е. (на презентации MODA.RU – прим. ред.). Антон открывал свою платформу MODA.RU, но никто из нас в тот момент не понимал, зачем это нужно. Скромный парень, который был похож на подростка, рассказывал про наше будущее, когда все мы будем покупать товары онлайн. Тогда это казалось фантастикой. И- C’est la vie. Антон был прав. Уже тогда надо было действовать , а сегодня получать плоды. Совет: не проходите мимо инноваций. Смелее действуйте, чтобы построить правильную модель бизнеса. Следите за новостями на MODA.RU", - Ольга Кудрявцева, основатель и главный редактор журнала Lingerie.

"В начале 90‑х, когда я делала на телевидении “Магию моды” и ездила на Недели от кутюр и прет‑а‑порте, никаким глянцем в России ещё не пахло. И вдруг в 1996‑м в Париже, перед шатром одного из топ‑Домов моды, я увидела мальчика с горящими глазами‑прожекторами, он представился редактором MODA.RU. Тогда толком никто не понимал, что такое интернет: компьютерами почти не пользовались, а рукописные тексты на ТВ печатали в машбюро. Но уже было ясно — появился “мальчик из будущего”. Для меня Антон Алфер навсегда таким и останется, при том что сегодня это матерый профи, создатель удобных платформ для молодых дизайнеров и участник важнейших отраслевых процессов", - Наталия Козлова, Президент Культурно-просветительского фонда «Магия моды», Лауреат Премии г.Москвы в области литературы и искусства.

Энциклопедия моды и живой архив индустрии

На рубеже 1990‑х и 2000‑х на базе MODA.RU появилась "Энциклопедия моды" — структурированный массив знаний об индустрии: термины, имена, бренды, исторические справки. В эпоху, когда российский fashion‑дискурс только складывался, именно эта энциклопедия задала стандарт корректного и профессионального разговора о моде.

Параллельно MODA.RU превратился в хронику индустрии: недели моды, выставки, конкурсы, ключевые показы и кампании получили своё отражение в новостях и материалах сайта. За два десятилетия сформировался уникальный архив — сегодня он читается как документальная лента развития модной индустрии в России, от первых экспериментальных показов до дискуссий о лёгкой промышленности и культурном коде.

"Модная Сеть" и институты: от сообщества к ассоциации и федерации

Отдельная линия истории MODA.RU — "Модная Сеть". Сначала это не юридическое лицо, а живое отраслевое сообщество: дизайнеры, бренды, модели, производители, фотографы, эксперты и медиа, естественно группирующиеся вокруг сайта. MODA.RU выступает медиасердцем этой сети — площадкой, где сходятся люди, смыслы и события.

Позже для уже сложившегося сообщества создаётся юридическая оболочка — Ассоциация участников индустрии моды (Федерации МОДА.РФ). Это шаг от неформального круга единомышленников к полноценному институту, способному вести системный диалог с государством, деловыми площадками и крупными партнёрами, реализовывать отраслевые инициативы и объединять игроков в рамках совместных проектов. Обозначение "МОДА.РФ" стало стратегическим маркером: национальный домен, единый отраслевой бренд и потенциал будущего федеративного формата для всей индустрии.

Сегодня Федерация МОДА.РФ — институциональное продолжение того, что начиналось в 1996‑м как модный сайт. Федерация работает с отраслевыми стратегиями, партнёрствами и поддержкой брендов, а медийным ядром экосистемы остаётся MODA.RU.

Тридцатилетие MODA.RU — это не только праздник одного бренда. Это напоминание о том, что у российского модного интернета есть своя длинная история, свои пионеры и свои «точки сборки». И MODA.RU по‑прежнему одна из главных из них.

Хроники Модного Рунета: кто вырос вместе с MODA.RU

Модный интернет в России начался не с соцсетей и телеграм‑каналов, а с запуска в 1996 году первого онлайн‑fashion‑СМИ — MODA.RU.

За 30 лет на российском рынке сформировался целый «Модный Рунет» — сеть порталов, агентств и медиа, развивающих модную повестку в заданном им поле. Вместе с соцсетями, появились модные блогеры, потом маркетплейсы, некоторые из которых, тоже "нырнули" в развитие собственных медиа.

Первая волна — это конец 1990‑х: рядом с MODA.RU появляются в 1999 Fashion.ru, FashionGuide, в 2000 InterModa, первые отраслевые каталоги и новостные сайты. Они пробуют разные форматы — от справочников дизайнеров и расписаний показов до новостных лент и аналитики. В начале 2000‑х к ним добавляется вторая волна: FashionTime, Fashion.Rin, проекты, которые уже работают с массовой аудиторией и усиливающимся интересом к моде как к части lifestyle.

Параллельно формируется профессиональный контур. Появляются B2B‑ресурсы вроде РИА МОДА и ModaNews, которые берут на себя отраслевую повестку: лёгкая промышленность, выставки, производители, ритейл, аналитика. Модный интернет перестаёт быть только про показы и стритстайл — он становится рабочим инструментом для бизнеса.

В 2010‑е на сцену выходят городские и глобальные digital‑медиа: Look At Me и медиагруппа Look At Media, международное BURO, новые форматы женских медиа. Модный контент начинает жить не только в "чистых" fashion‑порталах, но и в городских, культурных и lifestyle‑платформах.

При этом важно, что почти все эти игроки приходят в онлайн "извне" — из печатных журналов, ТВ, крупных портальных сетей. MODA.RU — редкое исключение: это проект, который с самого начала рождён в цифре и остаётся в ней уже 30 лет. Именно поэтому в "Хрониках Модного Рунета" он неизбежно оказывается в отправной точке — как тот самый первый сайт, вокруг которого дальше разрастается вся карта модных медиа в Рунете.

Пионеры Модного Рунета

1996 — MODA.RU (Антон Алфер — основатель, главред.) — первое онлайн‑fashion‑СМИ России; задало жанр модного портала, связку «мода + IT» и стало медиаядром модной экосистемы. В 1998 появляется идея создания отраслевого сообщества, и название "Модная Сеть России" (Russian Fashion Net в англоязычной версии) под логотипом MODA.RU. Начало формирования fashion‑комьюнити и сетевой экосистемы будущей Ассоциации участников индустрии моды.

1999 — FASHION.RU (Антон Алфер — основатель, главред., экосистема MODA.RU) — первые сервисы будущей отраслевой платформы; позже — профессиональная цифровая инфраструктура для участников индустрии моды.

1999 — FashionGuide.ru (Евгений Малышев — основатель, главред.) — один из первых крупных модных порталов: новости, каталоги, база дизайнеров; «первая волна» после MODA.RU, важный референс начала 2000‑х.

2000 — InterModa.ru (Дмитрий Бабушкин — основатель, главред.) — портал о моде, стиле и красивых вещах; официальный запуск в ноябре 2000 года, устойчивый отраслевой игрок.

2000 — ModaNews.ru (Илья Тихонов — сооснователь, главред (ех-холдинг Конлига)) — интернет‑портал и журнал для профсообщества: рынок, выставки, мерчендайзинг, аналитика для ритейла и производителей.

2004 — FashionTime.ru (Александр Куликов — основатель, главред.) — крупный портал о моде, красоте, стиле жизни и знаменитостях; к 2014 отмечает 10‑летие, активно работает с Неделями моды.

2005 — Fashion.Rin.ru (Сеть Rin.ru) — модный раздел крупного тематического портала: новости, каталоги, справочная информация; типичный представитель «второй волны» fashion‑сайтов.

2006 — Look At Me (lookatme.ru) (Василий Эсманов, основатель главред., Look At Media) - от блога о стрит‑фэшн к медиа о моде и городской культуре; ядро будущего медиахолдинга Look At Media.

2010 — РИА МОДА (riamoda.ru) (Валентина Кузнецова — основатель, главред.) - специализированное информационное агентство: деловые новости лёгкой промышленности и модной индустрии, производители, выставки, отраслевые институты.

2008 — face.ru (Василий Бровко и команда "Апостол Медиа") — портал 2000‑х на стыке моды, красоты и соцфункций. Сильная комьюнити‑составляющая и акцент на пользовательский контент.

2011 — Buro 24/7 / BURO. (Мирослава Дума — основатель, главред.) — Digital‑издание о моде, красоте и культуре, выросшее в международную медиакомпанию с локальными версиями, в том числе в России.

2016 — Мода 24/7 (moda247.ru) (Илья Тихонов — основатель, главред.) — Федеральное культурно‑просветительское медиа о моде, красоте, стиле жизни и путешествиях.

Как глобальный глянец уходил в цифру

Для контраста с нативно цифровым MODA.RU — короткая таблица о том, как крупные международные бренды переезжали в онлайн и меняли формат.

Vogue / Style.com → Vogue Runway

2000 — запуск Style.com как онлайн‑дома Vogue и W с архивом показов.

2015 — контент и архив переносят на Vogue Runway; 2016 — Style.com перезапускают как e‑commerce; 2017 — закрывают и интегрируют в Farfetch.

Nylon

2003 — запуск сайта, быстрое смещение фокуса в онлайн.

2017 — печать закрывается, журнал становится digital‑only; позже возвращается ограниченная печать как дополнение к сайту.

Teen Vogue

2010‑е — ставка на сайт и соцсети, политизированная молодёжная повестка.

Печатный выпуск прекращается, бренд становится digital‑only и глубже интегрируется в экосистему Vogue.

InStyle

Середина 2000‑х — развитие сайта как ключевого канала.

2022 — печатный журнал закрывают, InStyle остаётся только в цифре.

Harper’s Bazaar / ShopBazaar

2012 — запуск ShopBazaar как e‑commerce‑платформы Harper’s Bazaar.

В 2010‑х широкий партнёрский пул; в 2020‑х перезапуск в более нишевом, кураторском формате.

Cosmopolitan Russia → The VOICE

Середина 1990‑х — старт российского Cosmopolitan и сайта Cosmo.ru.

2022 — после отзыва лицензии Hearst журналистская команда перезапускает бренд как The VOICE / The Voice Mag; новый бренд быстро набирает онлайн‑аудиторию.

Когда мир уходил в цифру, MODA.RU уже был там

За последние 20 лет почти все крупные западные глянцевые бренды прошли через болезненный переход от бумаги к цифре: закрывали печать, перезапускались как digital‑only или превращали сайты в шоппинг‑платформы. Многие проекты, вроде Style.com, успели родиться как онлайн‑продолжение журналов, затем превратиться в e‑commerce и в итоге быть поглощёнными более сильными игроками.

На этом фоне MODA.RU выглядит принципиально иначе: он изначально родился цифровым — как нативное онлайн‑СМИ, а не «цифровое приложение» к бумаге. И на протяжении 30 лет MODA.RU остаётся устойчивым онлайн‑игроком, который не пришлось «спасать» через дорогие перезапуски и смену бизнес‑модели, а лишь последовательно развивать, усиливая технологии, экосистему и институциональное влияние.

MODA.RU как «нулевой километр» Модного Рунета

Если посмотреть на «хронику» целиком, видно: большинство игроков приходили в онлайн из офлайна — из печати, ТВ, крупных портальных сетей. MODA.RU — редкое исключение: он родился нативно цифровым в 1996 году и остаётся устойчивым онлайн‑игроком уже три десятилетия подряд.

Юбилей MODA.RU — это не только повод вспомнить, с чего всё начиналось, но и возможность зафиксировать: у российского модного интернета есть своя история, свои пионеры и свои институты, созданные задолго до эпохи соцсетей. И на этой карте MODA.RU остаётся тем самым «нулевым километром» Модного Рунета, от которого продолжают расходиться новые маршруты, проекты и смыслы.

Продолжение следует...