Официально объявлен старт приема заявок на престижную национальную премию "Событие года 2026". Мероприятие призвано отметить наиболее яркие, инновационные и значимые события в сфере организации мероприятий, маркетинга и коммуникаций, ставшие настоящими триумфами профессиональной индустрии за 2025 год.

Премия проходит в несколько этапов:

Прием заявок: все желающие могут подать свои проекты до 10 февраля 2026 года. В этот период проводится сбор и регистрация заявок на сайте участников со всей России.

Формирование шорт-листа: с 16 февраля по 10 марта жюри отбирают лучшие работы и формируют шорт-лист финалистов, который вывешивается на сайте.

День защиты проектов: в конце марта 2026 года состоится презентация и защита проектов в формате питчей перед профессиональным жюри и гостями. В состав жюри входят представители клиентской стороны, а также руководители партнерских ассоциаций и главные редакторы СМИ.

Образовательный день: на следующий день после защиты проектов запланированы практикумы, мастер-классы и экскурсии в технологические корпорации для всех участников.

Церемония награждения: финальное мероприятие, где номинанты и гости премии в вечерних образах узнают имена лучших в индустрии.

На конкурс принимаются проекты, реализованные в 2025 году — с 1 января по 31 декабря. Подать заявку могут агентства, заказчики и ключевые подрядчики. Количество заявок от одного участника не ограничено.

В этом году в премии больше 40 номинаций: от лучшего “Фестиваля года” и “Делового мероприятия года” до “Лучшей спонсорской интеграции” и “лучшей креативной идеи мероприятия”.

«Мы с гордостью продолжаем традицию отмечать лучших в индустрии мероприятий. Премия «Событие года» — это не просто конкурс, это признание талантов, инноваций и профессионализма, которое способствует развитию и укреплению нашей отрасли. Мы уверены, что такие инициативы помогают стимулировать креативность, повышать стандарты и продвигать развитие индустрии в целом. Ведь только вместе, объединяя усилия лучших профессионалов, мы можем создавать яркие, запоминающиеся события. Приглашаем всех организаторов и креативных профессионалов подать свои проекты — в нашей премии есть место для тех, кто стремится к новым вершинам, кто хочет показать свою работу миру и получить заслуженное признание!” - отмечает Юлия Жоля, продюсер премии “Событие года” и президент НАОМ.

Участие в премии позволяет заявить о себе и своем проекте на широкую аудиторию, а победа или даже номинация в столь престижной премии значительно повышает статус компании в индустрии, укрепляя доверие клиентов и партнеров, а также узнаваемость бренда. Помимо этого награда в “Событие года” стимулирует сотрудников, создаёт позитивную атмосферу и повышает сплоченность команды, а также служит подтверждением высокого уровня качества и креативности проектов, что верифицируется авторитетным жюри. Немаловажным фактором, зачем участвовать в премии является то, что итоги премии - это отличный повод для продвижения через экспертные материалы в сми, социальные сети, кейсы и маркетинговые материалы, что однозначно привлекает новых клиентов и расширяет возможности для масштабируемости бизнеса.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте eventawardsrussia.com

Справки:

НАОМ - это некоммерческая организация, основанная в 2008 году с целью развития российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий, а также защиты интересов российской событийной индустрии, распространения актуальных знаний и установления единых стандартов ведения бизнеса. НАОМ объединяет российские компании, обладающие безупречной репутацией, богатым опытом и высоким профессионализмом. В состав ассоциации входят более 180 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных мероприятий, фестивалей, а также поставщиков соответствующих услуг.

eventros.ru

Премия «Событие года» - это светское социокультурное событие для признания достижений лучших профессионалов и компаний, создающих масштабные и запоминающиеся события, организованное НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий). Мероприятие проводится с 2012 года. Миссия проекта — поддерживать профессионалов, стимулировать инновации и формировать стандарты высокого качества в сфере организации событий.