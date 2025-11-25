Юная актриса Антонина Бойко, покорившая зрителей воплощением незрячей царевны в сказке «Огниво», открыла показ бренда «Душегрея», который прошёл 22 ноября в Даниловском Ивент-Холле в рамках X Юбилейной выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль".

Перед дефиле царевна «Берендеева царства» позировала в самобытных локациях Старой Москвы в нарядах от дизайнера Натальи Душегреи, точно знающей, что в диалоге прошлого и настоящего рождается будущее!

Бренд, недавно отметивший 10-летие, представил коллекцию «Вечорка.ru», на Открытом показе был аншлаг и царила душевная атмосфера. В дефиле приняли участие модели агентства Slava Models, музыку написал Алексей Палагин на основе трех народных наигрышей.

В коллекции исконный русский костюм представлен через призму XXI столетия, главным акцентом является торжественный красный цвет. Вдохновением для создания послужила знаменитая Борецкая роспись, её центральные символы - «Древо жизни», мифические птицы и добры-молодцы. Также представлена чёрно-белая цветовая гамма, графичная вышивка и узор «пейсли».

Оригинальные авторские принты и художественная стежка – неотъемлемая часть ДНК «Душегреи». Дизайнер не изменяет традициям: капсульные коллекции дают простор для фантазии. Бестселлеры бренда, куртки и пальто разных фасонов, великолепно сочетаются с платьями, юбками, джемперами и блузами. Функциональный тренд - комбинезоны. Приталенные модели гармонично соседствуют с летящими А-силуэтами, а изысканное гофре миксуется с акцентными воротниками.

Финальным аккордом «Вечорок» стали эксклюзивные вечерние платья, напоминающие волшебных птиц и тесно связанные с природными символами.

Фотографы – Дмитрий Бабушкин и Юлия Ханина