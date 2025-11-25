Бренд женской дизайнерской одежды ALEXANDER BOGDANOV представляет свою дебютную коллекцию украшений, пронизанную символизмом и вдохновленную самым прекрасным чувством - любовью.

Сердцем коллекции стали изделия изображающие фламинго - ключевого элемента айдентики бренда. Графика изгибов сама по себе напоминает линию сердца, а контуры перекликаются со знаком бесконечности. Изящно переплетенные птицы оживают в кулоне и броши-игле, олицетворяя близость и единство. В этих пересечениях ощущается история семьи, течение времени и созидательная энергия - ценности, на которых основан дом ALEXANDER BOGDANOV.

Лаконичный силуэт и плавность линий придают изделиям особый стиль и утонченность. Металл, из которого выполнены украшения, тонко отражает свет, придавая каждой модели особую ауру.

Дизайнеры бренда создали не просто украшения, а настоящие арт-объекты из нержавеющей стали, полные глубокого смысла в симбиозе моды и искусства. Каждое изделие призвано стать верным талисманом для своей спутницы, добавив изысканности в повседневную жизнь.

Особое место в коллекции занимают кулоны, браслет и серьги с двумя пересекающимися восьмерками. Этот графичный элемент - знак бесконечности и отсылка к особенной дате, 1988 году, году основания бренда ALEXANDER BOGDANOV. В этой геометрии соединяются память и движение: число превращается в код, выражающий идею непрерывности и внутреннего порядка.

Пластичные формы, вдохновленные символом «88», придают украшениям глубокий смысл. Так создается баланс между современными трендами и вечными ценностями, где каждое изделие становится универсальной деталью, уместной в разных контекстах. Будь то деловая встреча, светский раут или повседневный образ.

Брошь-кольцо для платка, завершая коллекцию, лаконично подчеркивает индивидуальность. Она создана для того, чтобы платок выглядел роскошно - не как формальный аксессуар, а как элемент стиля с характером, акцент на архитектурную собранность.

Капсула украшений ALEXANDER BOGDANOV - воплощение вневременной красоты. Утонченность форм и деликатное сияние металла добавят элегантности любому образу.

В комплект к каждому изделию идет брендированный замшевый чехол и коробочка для хранения.