В минувшие выходные в легендарном отеле «Националь» состоялась закрытая презентация-концерт «Сквозь время» Жени Малаховой, приуроченная сразу к двум важным событиям — дню рождения артистки и 20-летию её творческого пути.

Вечер стал особенным для всех гостей: тёплым, эмоциональным и по-настоящему семейным. С организацией вечера помогали иммерсивное шоу «Заблудшие».

Женя исполнила свои самые любимые и узнаваемые хиты — «Просто», «Автопилот» и «Мама» совместно со своей мамой на сцене, а также другие композиции, которые в разное время звучали в сердцах поклонников и формировали её музыкальную историю.

Камерная атмосфера позволила каждому услышать в знакомых песнях новые интонации и почувствовать ту глубину, с которой артистка проживает каждый звук и каждое слово.

Главным сюрпризом вечера стало то, что Женя впервые представила своих детей перед СМИ — Федора и Павлу.

Поддержать певицу пришли её муж, родители, а также самые близкие друзья и коллеги-артисты. Среди гостей присутствовали: Анна Пескова и Дмитрий Пристансков, Анжелика Каширина, Катерина Кейру и Алексей Гаврилов, Елена Николаева, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Андрей Борисов, Маруся Левкина, Олег Пилягин, Светлана Пырескина, Диля Долинская и мн.другие.

Гости наслаждались не только музыкой, но и вкуснейшими закусками, вином от винодельни Santa Carolina, мороженым от СладМикс, водой от Enhel. Также, среди гостей разыграли подарки: сертификат от сети детокс санаториев «Ревиталь» и Enhel Wellness spa.

Закрытая презентация стала не просто концертом, а честным разговором артистки со временем, публикой и самой собой.

Вечер, который напомнил: 20 лет на сцене — это лишь начало нового большого пути.

Завершением вечера стал торт в стиле вечера от ресторанного дома Ксении Карауловой.